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22.07.2019 12:04
Рубрика: Российский автопром

Стартовали продажи Lada Xray Cross с мотором Renault и вариатором

Текст: Евгений Костин

В России стартовали продажи Lada Xray Cross с бесступенчатой трансмиссией Jatco JF015E с возможностью переведения в ручной режим управления. Вариатор знаком по таким моделям Альянса, как Logan Stepway City, Sandero Stepway City, Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai. В паре с автоматической коробкой работает опять же альянсовский двигатель объёмом 1.6 литра и мощностью 113 л.с.

Кросс-хэтчбек с новым для модели силовым агрегатом предлагается в четырёх комплектациях, базовой из которых является Classic-Optima. Цена на Lada Xray Cross в этом исполнении составляет 841 900 рублей.

Фото: @ukrainiancars / Facebook.com
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В списке оборудования значатся: фронтальные подушки безопасности; LED-дневные ходовые огни; дисковые тормоза задних колёс; ABS; ESC; рулевая колонка с регулировкой по высоте и вылету; электростеклоподъёмники передних дверей; аудиоподготовка; 17-дюймовые легкосплавные диски; охранная сигнализация. Для сравнения: Lada Xray Cross в аналогичной комплектации с мотором 1.8 литра мощностью 122 л.с. и 5-ступенчатой МКП стоит на 50 000 рублей дешевле.

Кросс-хэтч с вариатором также доступен в комплектациях Comfort (884 900 рублей), Luxe (934 900 рублей) и Luxe Prestige (966 900 рублей). Отметим, что в составе последней есть обновлённая мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином, возможностью голосового управления и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Напомним, производство Lada Xray Cross со 113-сильным мотором и вариатором стартовало 19 июня 2019 года. Выпуск модели налажен на тольяттинской площадке АвтоВАЗа.

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#Lada