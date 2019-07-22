В Совфеде отреагировали на угрозы Киева из-за паспортов для жителей Донбасса

Если Украина будет препятствовать выдаче российских паспортов жителям Донбасса, Россия примет ответные меры, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что власти намерены применить санкции и принять меры для усложнения процесса выдачи жителям юго-востока страны паспортов РФ.

"Продолжим выдавать паспорта, - заявил Олег Морозов РИА Новости. - Это суверенное право России и добровольное желание граждан ДНР и ЛНР".

Он также подчеркнул, что Россия имеет право предоставить такой режим для граждан любого другого государства или его частей. Что же касается жителей Донбасса, то для них "это возможность получить защиту и социальную поддержку, которой они лишены в собственном государстве".

"А санкции - дело пустое. Ответим", - заключил сенатор.