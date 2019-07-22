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22.07.2019 13:03
Рубрика: Власть

В Совфеде отреагировали на угрозы Киева из-за паспортов для жителей Донбасса

Текст: Галина Мисливская

Если Украина будет препятствовать выдаче российских паспортов жителям Донбасса, Россия примет ответные меры, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что власти намерены применить санкции и принять меры для усложнения процесса выдачи жителям юго-востока страны паспортов РФ.

Фото: EPA-EFE/MYKOLA TYS
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"Продолжим выдавать паспорта, - заявил Олег Морозов РИА Новости. - Это суверенное право России и добровольное желание граждан ДНР и ЛНР".

Он также подчеркнул, что Россия имеет право предоставить такой режим для граждан любого другого государства или его частей. Что же касается жителей Донбасса, то для них "это возможность получить защиту и социальную поддержку, которой они лишены в собственном государстве".

"А санкции - дело пустое. Ответим", - заключил сенатор.

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