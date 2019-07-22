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22.07.2019 18:48
Рубрика: Общество

Загадочные фигуры пропавшей цивилизации признали подлинными

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Археологи из израильского Университета Хайфы подтвердили подлинность каменных фигур, покрытых таинственными символами, которые были найдены в тайнике в горах Пуэрто-Рико.

Как сообщает Archaeology News Network, находка может оказаться первым свидетельством существования доколумбовой "потерянной цивилизации", которая населяла Пуэрто-Рико.

Причудливые каменные статуэтки были обнаружены еще в XIX веке местным монахом. Он утверждал, что к тайнику с ними его привела умирающая женщина, которая жила в хижине в горах Пуэрто-Рико.

Фото: pixabay.com
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До сих пор считалось, что эти статуэтки являются фальшивыми - подделками, созданными самим монахом. Однако археологи из израильского Университета Хайфы опровергли эту теорию.

Они изучили "подделки" при помощи современного микроскопа и провели новое датирование. Оно показало, что статуэтки были вырезаны в конце XIV - начале XV веков.

"До сих пор мы не находили подобных резных каменных предметов искусства из этого региона Америки, - говорит соавтор исследования доктор Ирис Громан-Ярославский. - Именно поэтому многие исследователи предполагали, что статуэтки являются поддельными".

Тестирование достоверно показало, что камни были обработаны около 600 лет назад. На это указывают, в частности, тщательно изученные следы  эрозии. Ученые исследовали коричнево-серый налет, который обычно появляется, если предметы подвергались разрушительным климатическим воздействиям в течение длительного периода времени.

"Эти фигурки были изготовлены из минерала, который изначально был зеленовато-черным, - говорит Громан-Ярославский. - Но следы эрозии покрыли артефакты полностью. При исследовании мы не нашли никаких свидетельств современных манипуляций, которые обнажили бы естественную поверхность минерала".

Исследование также показало, что древние мастера использовали специальные инструменты для "долбления камня". Кстати, все фигурки выполнены в своем, уникальном стиле. В древности они были покрыты красной краской.

На камнях мастера вырезали таинственные символы, значение которых еще предстоит понять.

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