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23.07.2019 03:41
Рубрика: В мире

Британия признала неспособность своих ВМС защитить интересы страны

Фото: Ben Sutton/Ministry of Defence via AP Фото: Ben Sutton/Ministry of Defence via AP
Фото: Ben Sutton/Ministry of Defence via AP

Военно-морские силы Великобритании не в состоянии защитить интересы своей страны во всем мире. Об этом заявил замминистра обороны Тобиас Элвуд после задержания Ираном британского танкера Stena Impero, пишет The Times.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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По словам замминистра, угрозы, с которыми сталкивается Британия, становятся все более сложными и "опережают наши действия". Если Соединенное Королевство хочет продолжать играть важную роль на международной арене, необходимо увеличить финансирование вооруженных сил и флота, убежден Элвуд. "Наши ВМС слишком малы, чтобы защищать свои интересы по всему миру", - цитирует ТАСС.

По данным экс-командующего ВМС лорда Уэста, сменявшие друг друга правительства Великобритании так сократили надводный флот, что это стало представлять угрозу национальной безопасности, пишет издание.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пригрозил Ирану усилением военного присутствия у его берегов. По его словам, Лондон вынужден реагировать на действия Ирана, защищая свои интересы. "Если Иран останется на этом опасном пути, он должен принять, что ценой этого будет более широкое военное присутствие в водах вдоль его побережья", - заявил Хант.

Напомним, 19 июля морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. Судно было отбуксировано в иранский порт Бендер-Аббас. На его борту остается экипаж из 23 человек.

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