Депутат Госдумы: Узкие парковки вызовут рост мелких аварий

Сейчас по действующим стандартам минимальные размеры машиноместа для легковых автомобилей на городских парковках составляют 5,3 на 2,5 метра. Новый стандарт предполагает его уменьшение на полметра в ширину и почти на столько же - в длину. Как считает один из авторов проекта, глава проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александр Шумский, это позволит создать новые парковочные места там, где сейчас поставить машину не позволяет ширина проезжей части. Кроме того, это даст возможность увеличить количество платных парковочных мест, что принесет дополнительный доход в бюджет.

Действительно, сокращение ширины парковочных мест позволит обустраивать их там, где сейчас чисто физически не хватает ширины проезжей части. Равно как и сокращение длины парковочных мест, которые расположены под углом к тротуару. Дело в том, что, согласно правилам дорожного движения, остановка и стоянка запрещены там, где до сплошной линии разметки от края автомобиля остается менее 3 метров. Довольно часто на улицах с двумя полосами для движения в обоих направлениях ширина одной полосы составляет 5 метров. То есть по нынешнему стандарту организовать там парковку, если полосы разделены сплошной линией разметки, нельзя. Если стандарт будет принят, это станет возможным. Очень редкий легковой автомобиль бывает шире двух метров. Хотя попадаются и такие экземпляры.

Как сообщил корреспонденту "РГ" известный защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов, такой стандарт принесет только пользу автомобилистам. Количество парковочных мест, в том числе бесплатных, можно будет увеличить.

Против этой идеи высказался первый заместитель главы комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков. По его словам, сужение парковок безусловно увеличит количество платных мест, но создаст проблемы начинающим водителям. А у нас каждый год количество начинающих водителей прибавляется на два миллиона. Более узкое парковочное место создаст условия для совершения мелких ДТП. А пока водители будут ждать ГИБДД или оформлять аварию по Европротоколу, деньги за время на стоянке будут капать в бюджет. Кроме того, как считает депутат, увеличится количество скрывшихся с места ДТП. Ведь из-за маленькой царапины большинство виновников аварии предпочтут уехать. Но не факт, что собственник пострадавшего автомобиля простит этот мелкий ущерб. У нас не Франция.