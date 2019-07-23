Федерация бокса России проведет расследование смерти Дадашева

Генеральный секретарь федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев заявил, что организация проведет расследование обстоятельств смерти Максима Дадашева. Слова Кремлева приводит ТАСС.

"Мы проведем соответствующее расследование и выясним, почему такое произошло. Необходимо довести дело до конца", - отметил глава федерации бокса.

Кроме того, Кремлев подчеркнул, что ФБР берет на себя перевозку тела спортсмена в Россию. "Мы возьмем все расходы на себя", - сказал он.

Дадашев скончался в США в результате травм, полученных во время поединка в ночь на 20 июля с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. В 11-м раунде россиянин пропустил несколько ударов от оппонента, из-за чего команда Максима решила остановить бой, чтобы поберечь здоровье спортсмена. После поединка Дадашеву стало плохо. Его рвало, а чуть позже он и вовсе потерял сознание. В критическом состоянии Максима доставили в больницу, где ему диагностировали тяжелый отек мозга. Боксеру была проведена трепанация черепа. Но спасти его врачи не смогли.

На профессиональном ринге Дадашев провел 14 боев, одержал 13 побед и потерпел одно поражение.