Южная Корея cпровоцировала инцидент с Ту-95МС над Японским морем

Серьезным международным инцидентом мог закончиться рядовой, в общем-то, полет двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС России (по классификации НАТО "Bear" - медведь) над нейтральными водами Японского моря. Посчитав, что "туполевы" нарушили воздушную границу Южной Кореи, пара истребителей F-16 этой страны, по утверждению местных военных, были вынуждены открыть по российским самолетам предупредительный огонь.

В Минобороны РФ факт обстрела категорически отрицают. В ведомстве корреспонденту "РГ" достаточно подробно рассказали об этом инциденте. Выяснилось, что 23 июля два Ту-95МС действительно выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. В районе спорных островов Токто (в японском варианте - Такэсима) к нашим самолетам приблизились два южнокорейских перехватчика, которые, по оценке ведомства, "совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности".

Важная деталь: южнокорейские пилоты на связь с экипажами Ту-95МС не выходили и после отстрела F-16 тепловых ловушек осуществили маневр, удалившись от российских самолетов. Заметьте, факт обстрела бомбардировщиков нашими военными не зафиксирован. Об этом прямо говорят в Москве - "никакого "предупредительного огня" со стороны южнокорейских истребителей не было".

Но уже одно то, что пилоты F-16 пытались оказать на экипажи "туполевых" давление с помощью отстрела тепловых ловушек говорит об остроте момента. Прежде к таким действиям никто на маршрутах воздушного патрулирования наших стратегов не прибегал. Опасное сближение "стратегов" с чужими перехватчиками случалось, попытки сбить ракетоносцы спутной струей - тоже. Но чтобы на стратегические бомбардировщики кто-то направлял тепловые ловушки и, тем более, как утверждают корейцы, открывал по ним предупредительный огонь - это действительно прецедент. Причем весьма опасный.

Между тем, по данным объективного контроля, маршрут Ту-95МС проходил без отклонений от плана, в соответствии с международными правилами и без нарушений воздушного пространства Южной Кореи. Об этом, в том числе, свидетельствует такие данные: в момент инцидента наши бомбардировщики находились на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима).

В нашем военном ведомстве отметили, что южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря. При этом в Сеуле всякий раз ссылались на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной "зону опознавания ПВО". Ее корейцы создали еще в 1951 году и значительно расширили в 2013-м. Она распространяется далеко за пределы воздушного пространства страны и, что особенно важно, не закреплена международным правом.

В Минобороны РФ напомнили, что подобные "зоны" не предусмотрены международными правилами и не признаются Россией. Эту точку зрения наши военные и дипломаты неоднократно доводили до властей Сеула по различным каналам.

Произошедший над Японским морем инцидент некоторые эксперты связывают еще с одним обстоятельством. Дело в том, что 23 июля пара наших Ту-95МС впервые проводила воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе совместно с двумя стратегическими бомбардировщиками "Хун-6к" ВВС Китая. Эта четверка летала по заранее спланированному маршруту над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

В Минобороны РФ сообщили, что в ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. По данным объективного контроля нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено. "Совместное патрулирование осуществлено с целью углубления и развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства, дальнейшего повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепления глобальной стратегической стабильности, - отметили в нашем оборонном ведомстве. - Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2019 год и не направлено против третьих стран".

Что же касается инцидента с Ту-95МС, то в минобороны подчеркнули: "Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать".