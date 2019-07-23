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23.07.2019 15:26
Рубрика: Спорт

Малютин: Решения по делу Сунь Яна нет, так что поздравил его с победой

Текст: Анна Козина (Кванджу)
Мартин Малютин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Мартин Малютин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Мартин Малютин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский пловец Мартин Малютин получил бронзу чемпионата мира волею случая. Уже после финиша на дистанции 200 м вольным стилем был дисквалифицирован литовец Данас Рапшис - за фальстарт. Со второго на первое место поднялся китаец Сунь Ян, с третьего на второе - японец Кацухиро Мацумото. Счастливыми обладателями "бронзы" стали Малютин и британец Дункан Скотт, показавшие одинаковое время.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Мартин, рады медали, несмотря на обстоятельства?

Мартин Малютин: Я не видел, что литовца дисквалифицировали, не сразу узнал, что получил бронзу. Если честно, настраивался бороться за медаль, так скажем, напрямую. Но было тяжелее, чем вчера. Может, психологически перегорел в ожидании того, чтобы быстрее показать хорошее время. Но в итоге задачу выполнил.

Перед эстафетой 4х200 м вольным стилем какой настрой?

Мартин Малютин: Нужно помочь ребятам. И попробовать побороться за первое место.

Это реально?

Мартин Малютин: Думаю, нет ничего невозможного

Если забыть про фальстарт, вас не удивило, что китаец проиграл литовцу?

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Мартин Малютин: Ну, это же не 400 м. На 200-метровке все вплотную идут. У всех есть шансы на медаль.

Дункан Скотт последовал примеру австралийца Мака Хортона и отказался поздравить Сунь Яна, которому предстоит разбирательство из-за порчи допинг-пробы. У вас какое к этой истории отношение?

Мартин Малютин: Я не знаю, что там произошло, что было на самом деле. Когда будет решение суда, тогда можно будет что-то говорить. Я китайца поздравил. У меня с этим проблем не было. Все-таки он в таком возрасте показывает такие результаты.

Спорт Виды спорта Водный спорт Чемпионат мира по водным видам спорта 2019
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