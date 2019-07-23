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23.07.2019 11:39
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Обнаружено эффективное средство против рака

Текст: Алексей Иванов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чернила каракатицы содержат наночастицы, которые подавляют рост раковых опухолей у мышей. Происходит это благодаря воздействию на иммунную функцию клеток, из-за чего организм сам начинает активно противодействовать заболеванию.

Соответствующие результаты в ходе исследования получили ученые из Уханьского университета, сообщает портал Phys.org.

Фото: pixabay.com
Найден новый способ уничтожения раковых клеток

Иммунотерапия при лечении опухолей - популярное сегодня научное течение, так как в случае успеха в этом направлении можно будет избежать или снизить интенсивность болезненной химиотерапии. В злокачественных новообразованиях присутствуют макрофаги, которые представлены двумя основными фенотипами - М1 и М2. Первые могут поглощать и разрушать клетки опухоли, тогда как у вторых эта иммунная функция подавлена. При этом в опухоли вторых почти всегда больше первых, из-за чего она продолжает расти. Чтобы исправить ситуацию, ученые занимаются разработкой малых молекул и антител, которые могут превращать макрофаги фенотипа M2 в M1. В то же время создаются наночастицы - фототермические агенты, которые при воздействии облучения локально разрушают раковые клетки. Однако разработка этих синтетических наночастиц весьма сложна и дорого обходится, потому ряд исследователей пытаются найти их аналоги в природе.

Китайские ученые обнаружили, что таким естественным аналогом могут служить наночастицы чернил каракатицы. После подтверждения их биосовместимости исследователи провели несколько экспериментов как in vitro с опухолевыми клетками, так и in vivo с мышами, пораженными опухолью. В первом случае выяснилось, что облучение наночастиц ближним инфракрасным излучением убивает примерно 90 процентов опухолевых клеток. Это объясняется высоким содержанием в наночастицах меланина, который обладает хорошей способностью к фототермическому превращению.

У мышей лечение наночастицами оказалось эффективным как само по себе, так и в сочетании с облучением, хотя во втором случае результат был лучше. Биолюминесцентная визуализация показала, что у подопытных животных стало меньше метастазов во внутренних органах. У мышей, которых лечили и наночастицами, и облучением, отмечалось почти полное подавление роста опухоли.

С результатами исследования можно познакомиться в статье, опубликованной в журнале ACS Nano.

Общество Наука Общество Здоровье Онкология: как победить рак
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