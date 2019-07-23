Около 300 законов будет принято по итогам весенней сессии Госдумы

Госдуме предстоят еще два пленарных заседания, после этого депутаты уйдут на каникулы. На данный момент принято 284 законов, планируется - по возможности - рассмотреть еще 21 закон, уточнил Володин. Всего же, по словам спикера, сегодня в законотворческом портфеле Госдумы 1365 законопроектов.

По итогам этой сессии число принятых законов окажется меньше, чем за аналогичный период прошлого года. "Но исходя из той цели, которую мы для себя обозначили - качество и еще раз качество принимаемых решений, нам не нужно гнаться за количеством", - подчеркнул глава нижней палаты.

300 законопроектов, на принятие которых ожидается выход по итогам сессии, - это, в первую очередь, документы, которые требуются для реализации Послания президента, то есть это вопросы развития страны, пояснил также он.

Так, в приоритетной повестке депутатов были и находятся законопроекты, связанные с запуском национальных проектов, реализация поручений с "Прямой линии", а также те вопросы, которые поднимают избиратели в ходе встреч с депутатами.

Среди таких инициатив, в частности, принятый сегодня Госдумой закон, который приравнивает жителей Дагестана, которые участвовали в контртеррористической операции в 1999 году, к участникам боевых действий.

А самыми обсуждаемыми в повестке Думы были (и остаются) социальные темы.

- Любой законопроект, затрагивающий жизнь наших граждан, решающий вопросы социальной защиты или даже регулирующий жизнедеятельность, всегда вызывает резонанс, - пояснил Володин.

Так, в весеннюю сессию одним из самых дискуссионых стал закон об оказании паллиативной помощи в России, рассказал председатель нижней палаты.

- Это очень важный закон, причем в нашем законодательстве это новое направление. До этого таких решений не было, - уточнил он.

Документ долго и тщательно обсуждали с профессиональным сообществом, с профильным министерством, с экспертными кругами. Ведь важно было решить проблемы оказания помощи тем людям, которые находятся в сложнейшей жизненной ситуации. Чтобы этот период их жизни был достойным, чтобы страдания были облегчены, добавил председатель Госдумы. В результате удалось выйти именно на такой закон.

Опыт работы депутатов над указанным законом доказал эффективность такого "широкого" дискуссионного формата - резонансные законопроекты в Госдуме было бы правильно обсуждать на парламентских слушаниях с представителями экспертного сообщества, подчеркнул спикер.

Итак, принимаемые Госдумой законопроекты стали "больше прорабатываться" и "более качественно приниматься", и немалая часть заслуги здесь - у комитетов. Если в прошлые сессии парламентарии делали упор на разбор "законодательных завалов", то теперь акцент сместился именно на их работу, рассказал Вячеслав Володин.

Комитеты, в свою очередь, понимают важность роли "обратной связи" - для этого они проводят консультации с экспертным и деловым сообществом, представителями гражданского общества.