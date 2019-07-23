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23.07.2019 13:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Госдума приняла закон о льготах для ополченцев Дагестана

Текст: Татьяна Замахина

Госдума приняла в третьем чтении закон о наделении ополченцев Дагестана статусом ветеранов, предусматривающий для них ежемесячные денежные выплаты.

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Закон касается граждан, воевавших с боевиками в Дагестане в 1999 году. Документ был внесен по итогам "Прямой линии" президента РФ. К главе государства обратились жители республики и попросили восстановить справедливость.

В ходе рассмотрения депутаты внесли в документ поправки о льготах и выплатах. А именно, ополченцам будет установлена ежемесячная денежная выплата и ряд льгот, которые положены ветеранам боевых действий. Это могут быть льготы по пенсионному обеспечению, компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50%, обеспечение жильем, если человек нуждается в улучшении жилищных условий.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что признание боевых заслуг дагестанских ополченцев "важно для всех нас". "В 1999 году дагестанцы встали на защиту РФ, дав отпор бандам международных террористов", - сказал глава нижней палаты.

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В свою очередь, автор законопроекта - депутат от "Единой России" Умахан Умаханов - считает, что изменения будут способствовать признанию заслуг членов отрядов самообороны Дагестана и укреплению политической стабильности в регионе.

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