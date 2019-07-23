Посольство поможет доставить тело боксера Дадашева в Россию

Посольство России в Вашингтоне выразило готовность помочь в доставке тела скончавшегося боксера Максима Дадашева на родину.

"Посольство России в США готово оказать необходимое содействие в его репатриации в Россию", - говорится в сообщении дипмиссии, которое приводит ТАСС.

Дипломаты также выразили соболезнования родным и близким спортсмена.

Напомним, 28-летний россиянин скончался в американской больнице после полученных ударов во время боксерского боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Поединок состоялся 19 июля. Это поражение стало для него и первым и последним на профессиональном ринге.