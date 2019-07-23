Матвиенко выразила соболезнования в связи с пожаром в детском лагере

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко начала пленарное заседание палаты во вторник со слов поддержки в адрес родных детей, пострадавших во время пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае.

"Хочу от всех нас выразить искренние соболезнования родным и близким (пострадавших) в этой тяжелой трагедии", - сказала она.

Напомним, ЧП в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края, в котором находились 189 детей, произошло в понедельник около 20:37 по московскому времени. Из 26 палаток сгорели 20.

При пожаре погибла девочка 2008 года рождения. Еще трое детей 2006-2008 годов рождения госпитализированы с ожогами в реанимационное отделение Центральной районной больницы в поселке Солнечный.

Остальные дети были эвакуированы и размещены в стационарном корпусе на территории горнолыжной базы. Причина трагедии устанавливается.