СК задержал двух человек по делу о гибели детей при пожаре в лагере

Следователи СК РФ задержали двух человек по уголовному делу о гибели детей при пожаре в палаточном лагере "Холдоми". Это директор лагеря Максим Кузнецов и директор ООО "Экстрим Сервис", которому принадлежит лагерь, Виталий Бурлаков.

Оба задержанных подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей: согласно данным властей региона и местного Роспотребнадзора, владелец не получал разрешения на организацию лагеря. К тому же, по документам дети должны были жить в корпусах, а не в палатках. Сейчас мужчин допрашивают.

Пожар в детском лагере начался в ночь на 23 июля, огонь охватил почти 2,5 тысячи квадратных метров. В результате ЧП пострадали девять человек: четверо детей и пятеро вожатых. Жертвами трагедии, по последним данным, стали четыре ребенка: одна девочка скончалась сразу, а еще трое детей, в том числе мальчик, помогавший остальным спасаться, умерли в реанимации.

СК предстоит также оценить деятельность контрольно-надзорных органов, которые должны были проследить за обеспечением безопасности детей.