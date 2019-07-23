В Хабаровском крае погиб спасавший детей из пожара мальчик

Врачам не удалось спасти десятилетнего мальчика, который помогал выводить девочек из горящей палатки во время пожара в лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми".

Как сообщила пресс-секретарь правительства Хабаровского края Надежда Томченко, ребенок умер в реанимации.

Ранее стало известно, что от несовместимых с жизнью травм скончались две девочки, которые находились вместе с мальчиком в реанимационном отделении Центральной районной больницы в поселке Солнечный.

Напомним, возгорание в лагере произошло в ночь на 23 июля. Сгорели 20 палаток из 26, установленных на территории. В палаточном городке находились 189 детей. В результате пожара восемь человек пострадали, число погибших достигло четырех.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, которое рассмотрит СК РФ. Также начала проверку краевая прокуратура.