По факту ДТП с двумя погибшими под Омском возбудили дело

Полиция возбудила дело по факту лобового столкновения в Омском районе, в результате которого два человека погибли, двенадцать получили тяжелые травмы.

- Уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сообщает УМВД России по Омской области.

По данным регионального минздрава, пятеро пострадавших в столкновении взрослых находятся в БСМП №1 с различными травмами. Двое из них в реанимации. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Из шестерых детей, пострадавших в ДТП и госпитализированных в ДКБ №3, один ребенок отпущен на амбулаторное лечение.

- Одну из девочек вчера прооперировали, ее состояние тяжелое, - сообщила "РГ" представитель Минздрава Омской области Анна Никитенко. - У остальных детей состояние средней тяжести, соответствующее полученным травмам. Пациентам потребуется длительное лечение и, возможно, новые операции.

Напомним, серьезное ДТП произошло вчера в районе села Морозовка Омского района, на 829 километре трассы Челябинск-Новосибирск. Водитель, управляющая автомобилем Nissan Pathfinder, при повороте врезалась в автомобиль Renault Logan, двигавшийся во встречном направлении. Водитель и пассажирка Renault Logan скончались до приезда "скорой помощи".