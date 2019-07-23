Вдове погибшего в КБР полицейского передали орден Мужества

В Нальчике вдове Аслана Балкарова, который был ранен при нападении на наряд ДПС, а позднее скончался в московской больнице, вручили орден Мужества. Награду Карине Балкаровой передал в руки глава МВД РФ по по Кабардино-Балкарской Республике генерал-лейтенант полиции Игорь Ромашкин.

Как сообщили в ведомстве, Аслан Балкаров был награжден указом президента за мужество, отвагу и самоотверженность.

Родным и близким полицейского во время вручения награды еще раз выразили соболезнования и отметили, что Балкаров заслуживал доверия у сослуживцев и достойно служил Родине, а погиб как настоящий офицер.

Напомним, 24 января 2019 года в центре Нальчика на наряд ДПС напали четверо молодых людей, вооруженных холодным оружием. Прежде, чем силовики успели открыть огонь, бандиты ранили одного из них. В результате на месте были ликвидированы трое нападавших, еще один скончался позднее в больнице.

Раненый инспектор ДПС Отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Нальчик Аслан Балкаров был доставлен на лечение в московскую клинику, однако врачи не смогли его спасти: в начале февраля он скончался.