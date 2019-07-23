Новости

Киевского мэра Кличко допросят по делу о махинациях с землей 22:18
В Москве полиция призвала граждан не ходить на акцию у мэрии 22:10
Житель Кубани рассказал, что посадил сына на цепь за воровство 21:58
Новым министром обороны США утвержден ветеран "войны в заливе" Марк Эспер 21:41
Лавров: Представители Гуаидо пытаются контактировать с Россией 21:30
В Судаке возбудили дело после драки фотографов с туристами 21:20
В Севастополе рухнул лифт с тремя пассажирами 21:06
Володин: Прекращение войны в Донбассе зависит от новой Верховной рады 20:40
Володин рассказал, в каком случае ПАСЕ может столкнуться с новым кризисом 20:26
Посольство поможет доставить тело боксера Дадашева в Россию 20:20
Под Калининградом нашли дом в стиле группы Queen 20:13
Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн 20:12
Благоустройство площади Киевского вокзала в Москве завершат осенью 20:12
Росстат объяснил рекордный приток мигрантов 20:10
Вдове погибшего в КБР полицейского передали орден Мужества 19:51
На Камчатке вездеход с геологами рухнул в ущелье 19:50
МВФ ухудшил прогноз развития мировой экономики из-за торговых войн 19:44
СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в "сговоре" с Россией 19:17
В Москве издадут "Белую книгу", набранную шрифтом Брайля 19:05
Полина Бадасен назначена заместителем министра экономического развития 18:53
ВС не смягчил приговор украинцу, склонявшего школьницу из Сочи к теракту 18:49
У 37-летней петербурженки родилась четверня 18:33
Савченко прокомментировала поражение на парламентских выборах 18:30
Итальянские СМИ сообщили о гибели двух россиян при крушении вертолета 18:25
Светлана Немоляева раскрыла подробности новой картины со Шнуровым 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
23.07.2019 21:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Кубани рассказал, что посадил сына на цепь за воровство

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Житель села Великовечное Белореченского района, посадивший малолетнего сына на цепь, признался, что наказывал его за воровство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уральского бизнесмена осудили условно за издевательства над ребенком

"Отец говорит, что он неуправляемый с точки зрения клептомании, ворует, тащит из дома. И он говорит: "Я его, когда одного дома оставляю, сажаю на цепь". Он при допросе такие показания дал", - цитирует агентство собеседника. - Мальчик учится хорошо, на "4" и "5", посещает всевозможные кружки, которые есть, папа за все платит. Казалось бы, с одной стороны, картинка хорошая, а с другой - сидит на цепи. Он и объясняет то, что он его посадил, тем, что он жену повез свою в роддом. А его (мальчика) в сарае закрыл".

По информации с сайта уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае, с 2011 года родители мальчика находятся в разводе, в 2016 году судом принято решение об определении места жительства мальчика с отцом, семья не состоит в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений как неблагополучная.

Эту информацию "РГ" подтвердили и в пресс-службе аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, добавив, что детский омбудсмен страны Анна Кузнецова находится на связи со своей коллегой в Краснодарском крае относительно этой ситуации.

Врачи спасли руку избитой ингушской девочки

Напомним, инцидент произошел 18 июля. Подозреваемый, проживающий со своей семьей в одном из домов на улице Свободы в селе Великовечном Белореченского района, посадил десятилетнего ребенка в сарай на металлическую цепь. Как только отец с четырехлетним сыном и беременной женой уехал в перинатальный центр Краснодара, ребенок смог самостоятельно выбраться и сообщить об инциденте работникам соседнего с домом магазина. Те уже вызвали правоохранителей. Белореченский следственный отдел СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 127 УК РФ.

Как сообщила ТАСС родная мать мальчика, сейчас ребенок находится в тяжелом психологическом состоянии. Мужчина шесть лет не давал матери видеться с сыном, он пробудет в реабилитационном центре несколько месяцев.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ опубликовал концепцию безопасности в Персидском заливе
Росстат объяснил рекордный приток мигрантов
В Госдуму внесен законопроект о пользовании электронной почтой
Дети из сгоревшего лагеря в Хабаровском крае рассказали подробности ЧП
В Москву придет резкое похолодание