Житель Кубани рассказал, что посадил сына на цепь за воровство

Житель села Великовечное Белореченского района, посадивший малолетнего сына на цепь, признался, что наказывал его за воровство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Отец говорит, что он неуправляемый с точки зрения клептомании, ворует, тащит из дома. И он говорит: "Я его, когда одного дома оставляю, сажаю на цепь". Он при допросе такие показания дал", - цитирует агентство собеседника. - Мальчик учится хорошо, на "4" и "5", посещает всевозможные кружки, которые есть, папа за все платит. Казалось бы, с одной стороны, картинка хорошая, а с другой - сидит на цепи. Он и объясняет то, что он его посадил, тем, что он жену повез свою в роддом. А его (мальчика) в сарае закрыл".

По информации с сайта уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае, с 2011 года родители мальчика находятся в разводе, в 2016 году судом принято решение об определении места жительства мальчика с отцом, семья не состоит в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений как неблагополучная.

Эту информацию "РГ" подтвердили и в пресс-службе аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, добавив, что детский омбудсмен страны Анна Кузнецова находится на связи со своей коллегой в Краснодарском крае относительно этой ситуации.

Напомним, инцидент произошел 18 июля. Подозреваемый, проживающий со своей семьей в одном из домов на улице Свободы в селе Великовечном Белореченского района, посадил десятилетнего ребенка в сарай на металлическую цепь. Как только отец с четырехлетним сыном и беременной женой уехал в перинатальный центр Краснодара, ребенок смог самостоятельно выбраться и сообщить об инциденте работникам соседнего с домом магазина. Те уже вызвали правоохранителей. Белореченский следственный отдел СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 127 УК РФ.

Как сообщила ТАСС родная мать мальчика, сейчас ребенок находится в тяжелом психологическом состоянии. Мужчина шесть лет не давал матери видеться с сыном, он пробудет в реабилитационном центре несколько месяцев.