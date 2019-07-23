Экс-помощнику полпреда в УрФО предъявили обвинение в госизмене

Бывшему уже на данный момент помощнику полномочного представителя президента в УрФО предъявлено обвинение в госизмене. Оно прозвучало в время рассмотрения в Мосгорсуде жалобы на арест.

Как передает "Интерфакс", разбирательство проходит в закрытом режиме: по словам прокурора, в заседании будут озвучены сведения, составляющие гостайну.

Напомним, ранее ФСБ задержала экс-помощника полпреда в качестве подозреваемого в государственной измене - статья 275 УК РФ. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Подробности дела не раскрываются: ему присвоили гриф "секретно".

Фигуранту 39 лет, до назначения в полпредство он долгое время работал в Калининграде (возможно, вменяемое ему преступление было совершено еще тогда). С января 2018 года обвиняемый работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова, а в июле прошлого года был назначен помощником полпреда в Уральском федеральном округе.