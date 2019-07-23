Новости

На Кубани с помощью уникальной методики спасли ногу пациенту 11:54
В Бурятии реки вышли из берегов 11:54
Летний трафик по Крымскому мосту вырос на 13 процентов 11:53
Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны 11:53
У Курильских островов на глубине ученые нашли малоизученных животных 11:52
Призовой фонд легкоатлетического матча Европа - США составит 1 млн евро 11:49
Ядерные испытания США до сих пор отравляют Землю в разы сильнее Чернобыля 11:49
Минск будет содействовать восстановлению экономики Сирии 11:42
В Кронштадте развернут самый большой в мире Андреевский флаг 11:41
Экс-помощнику полпреда в УрФО предъявили обвинение в госизмене 11:40
Обнаружено эффективное средство против рака 11:39
В Восточной Сибири горит более миллиона гектаров тайги 11:37
МВД Крыма проверит видео драки фотографов с туристами в Судаке 11:36
"Гарри Поттеру" - 30! Тест "РГ" к юбилею Дэниэла Рэдклиффа 11:34
Житель Северодвинска попытался дать взятку, чтобы пойти служить 11:25
В Псковской области двое детей и двое взрослых погибли при пожаре 11:24
В Алуште двухмоторный катер отрезал голень купальщику 11:23
Минздрав: При пожаре в лагере пострадали 12 человек, из них 7 детей 11:23
Таможенники нашли в багаже уральцев заспиртованных редких змей 11:19
В Коми вывезли с полотна все сошедшие с рельсов вагоны с углем 11:10
Глава "Слуги народа" отверг возможность амнистии для ополченцев Донбасса 11:07
Роспотребнадзор обнаружил недостаточное содержание витаминов в фруктах 11:05
В Хабаровском крае впал в кому спасавший детей во время пожара мальчик 10:56
В Дагестане девочка умерла от побоев мачехи 10:53
В Ленобласти задержали женщину по подозрению в избиении ребенка 10:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
23.07.2019 11:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-помощнику полпреда в УрФО предъявили обвинение в госизмене

Текст: Екатерина Призова
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывшему уже на данный момент помощнику полномочного представителя президента в УрФО предъявлено обвинение в госизмене. Оно прозвучало в время рассмотрения в Мосгорсуде жалобы на арест.

Как передает "Интерфакс", разбирательство проходит в закрытом режиме: по словам прокурора, в заседании будут озвучены сведения, составляющие гостайну.

Решение по задержанному помощнику полпреда в УрФО примут в понедельник

Напомним, ранее ФСБ задержала экс-помощника полпреда в качестве подозреваемого в государственной измене - статья 275 УК РФ. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Подробности дела не раскрываются: ему присвоили гриф "секретно".

Фигуранту 39 лет, до назначения в полпредство он долгое время работал в Калининграде (возможно, вменяемое ему преступление было совершено еще тогда). С января 2018 года обвиняемый работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова, а в июле прошлого года был назначен помощником полпреда в Уральском федеральном округе.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд УрФО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Девочка погибла во время пожара в палаточном лагере под Хабаровском
Роспотребнадзор обнаружил недостаточное содержание витаминов в фруктах
Турция может начать выпуск компонентов С-400
В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах
Все туристы задержанных рейсов Azur Air прибыли в Россию и Турцию