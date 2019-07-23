США надеются возобновить консультации с КНДР через две недели

Вашингтон рассчитывает, что консультации на рабочем уровне между США и КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова будут возобновлены примерно через две недели. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью американскому радиоведущему Баку Секстону.

"Северокорейцы должны выполнить обещание, которое дал председатель Ким, он обещал осуществить денуклеаризацию своей страны", - цитирует ТАСС.

Ранее во время интервью телеканалу Fox News, Помпео выразил надежду, что Северная Корея вернется за стол переговоров с новыми идеями, и пообещал, что США проявят "больше изобретательности" со своей стороны.

Напомним, в июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в феврале этого года в Ханое. Однако на этот раз стороны не смогли договориться и не подписали совместный документ.

Третья встреча лидеров США и КНДР состоялась 30 июня в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что стороны достигли договоренности о возобновлении консультаций в течение двух или трех недель.