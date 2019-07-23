В мире
23.07.2019 12:42
Текст: Юрий Сизов

В Беларуси внесены изменения в Трудовой кодекс

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На создание условий для эффективной и гибкой занятости граждан и расширение социально-трудовых гарантий работников нацелены изменения, которые внесены в Трудовой кодекс законом, который подписан 23 июля главой Беларуси. Об этом информирует пресс-служба Александра Лукашенко.

Прежде всего, документом предусмотрено регулирование порядка временного перевода с согласия работника на другую работу, в том числе к другому нанимателю. Размер выходного пособия увеличен до одной среднемесячной заработной платы, если увольнение работника произошло по причине установления неполного рабочего времени.

Фото: iStock
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Кроме того, установлен месячный срок предупреждения работника об изменении существенных условий труда. Предоставлена и возможность работать по совместительству полный рабочий день или смену в период трудового отпуска.

Новацией закона, отмечают источники в администрации президента, является включение в Трудовой кодекс главы, которая регулирует отношения работника и нанимателя при выполнении дистанционной работы. Применение этой формы трудовых отношений стало возможным благодаря развитию информационных технологий. Дистанционная работа удобна для обеих сторон трудовых отношений.

Законодательно закрепляются и дополнительные социально-трудовые гарантии. Это, например, предоставление отцам по их желанию отпуска до 14 календарных дней при рождении в семье ребенка. С целью обеспечения трудовых прав работников закон предусматривает, что по соглашению сторон пятилетний контракт с работником, не допускающим нарушений дисциплины, будет продлеваться до истечения максимального срока его действия. А новый контракт с таким работником будет заключаться на срок не менее трех лет. На меньшие сроки контракты будут продлеваться и заключаться новые только с письменного согласия работника.

В Трудовом кодексе закреплены и нормы, предусматривающие‚ что материальная ответственность будет наступать одинаково и для тех, кто работает по контракту, и для тех, кто по трудовому договору, только за умышленное причинение имущественного вреда.

Закон вступит в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.

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