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23.07.2019 15:40
Рубрика: Легковые авто

В Госдуме высказались против сокращения мест для парковки

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

В Госдуме высказались против сокращения мест для парковки под автомобили. Соответствующая инициатива находится в стадии утверждения. Зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков раскритиковал инициативу Росстандарта, отметив, что это приведет к тратам денег и увеличению аварийности.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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"Я как водитель, который каждый день находится за рулем, не замечал слишком больших парковочных мест, которые можно было бы утрамбовать. Уменьшение площади приведет к увеличению вмятин, царапин", - сказал ИА "НСН" Лысаков.

Ранее сообщалось, что стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках могут сузить, сократив его на полметра в ширину и на 0,3 метра в длину. По новому стандарту размеры места будут зависеть от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка.