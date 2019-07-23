Новости

В Норвегии задержали осквернителей памятника жертвам Брейвика 08:46
Турция может начать выпуск компонентов С-400 08:42
Английский мальчик рассказал, как играл в футбол с Месси и его детьми 08:37
Обвинения в изнасиловании против Роналду признаны необоснованными 08:07
Два человека погибли в ДТП с фурой на набережной в центре Петербурга 08:05
Выдержат ли самодельные пружины на "Жигулях" российское бездорожье 08:00
Ученые описали новый вид самых маленьких в мире акул 07:45
Семье девочки, погибшей при пожаре в лагере, выплатят 200 тысяч рублей 07:10
Пушков: Турчинов под "свободой" понимает подчинение Вашингтону 06:53
Сегодня утром в Москве будет туманно 06:32
Хабаровские полицейские нашли девушку, снимавшую видео на кладбище 06:25
Пять человек отравились газом на предприятии в Китае 06:15
В США придумали самый короткий IQ-тест 06:05
США надеются возобновить консультации с КНДР через две недели 05:58
Лагерь в Хабаровском крае, где произошел пожар, работал с нарушениями 05:51
В трех районах Магаданской области выпал снег 05:33
Помпео рассказал о коалиции для патрулирования Ормузского пролива 05:20
Умер первый руководитель полетов космических миссий NASA Крис Крафт 05:07
Мотопробег через всю Россию завершился на Сахалине 04:59
Массовое отключение электроэнергии произошло в Венесуэле 04:24
Специалисты установят причины пожара в лагере в Хабаровском крае 04:17
Ким Чен Ын осмотрел новую северокорейскую подводную лодку 04:16
Влияние шторма "Данас" на погоду в Приморье ослабло 04:05
Британия признала неспособность своих ВМС защитить интересы страны 03:41
Трамп назвал недостоверными сведения о задержании шпионов США в Иране 03:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Налоговый вычет теперь можно получить на любые лекарства
Налоговый вычет теперь можно получить на любые лекарства
23.07.2019 08:46
Рубрика: В мире

В Норвегии задержали осквернителей памятника жертвам Брейвика

Текст: Екатерина Забродина
Террорист Андерс Брейвик. Фото: AP Photo/Frank Augstein Террорист Андерс Брейвик. Фото: AP Photo/Frank Augstein
Террорист Андерс Брейвик. Фото: AP Photo/Frank Augstein

Полиция норвежского города Тенбсерг по горячим следам задержала двоих молодых людей, подозреваемых в осквернении местного памятника жертвам террориста Андерса Брейвика. В канун годовщины страшных событий, разворачивавшихся 22 июля 2011 года в Осло и на острове Утейа, где от рук Брейвика в общей сложности погибли 77 человек, неизвестные вандалы нарисовали свастику на монументе, установленном в память о них.

Фото: depositphotos.com
Кто и почему сегодня готов ставить "лайки" убийце

Об этом сообщает полиция Юго-восточного полицейского округа королевства на своей страничке в Twitter. Известно, что задержанные чуть старше двадцати лет, оба - уроженцы Тенсберга. Мотивы предполагаемых осквернителей еще предстоит выяснить. Возможно, ранее они уже нарушали закон, а также имели сообщников.

К тому времени, как люди по традиции собрались возле монумента, чтобы отдать дань памяти соотечественников, убитых фанатиком Брейвиком, следы вандализма удалось убрать. Напомним, что Брейвик, восемь лет назад взорвавший бомбу в столице и расстрелявший летний молодежный лагерь норвежской Рабочей партии на Утейе, сейчас отбывает 21-летний тюремный срок, который, согласно законодательству страны, может неограниченно продлеваться по пятилеткам ввиду особой опасности преступника для общества. Сам он, не отрицая злодеяния, совершенного "по идеологическим соображениям", не признал за собой вины и не выразил раскаяния. Суд при этом счел его вменяемым. Брейвик, которому исполнилось 40, неоднократно жаловался на условия содержания в одиночной трехкомнатной камере с собственным кабинетом и спортзалом.

В мире Европа Норвегия Двойной теракт в Норвегии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков: Турчинов под "свободой" понимает подчинение Вашингтону
Девочка погибла во время пожара в палаточном лагере под Хабаровском
Путин поручил ввести мораторий на новые меры господдержки для нефтяников
Кальян и электронные сигареты могут попасть под запрет
В Коми возбудили дело после схода с рельсов 23 вагонов с углем