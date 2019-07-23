В Норвегии задержали осквернителей памятника жертвам Брейвика

Полиция норвежского города Тенбсерг по горячим следам задержала двоих молодых людей, подозреваемых в осквернении местного памятника жертвам террориста Андерса Брейвика. В канун годовщины страшных событий, разворачивавшихся 22 июля 2011 года в Осло и на острове Утейа, где от рук Брейвика в общей сложности погибли 77 человек, неизвестные вандалы нарисовали свастику на монументе, установленном в память о них.

Об этом сообщает полиция Юго-восточного полицейского округа королевства на своей страничке в Twitter. Известно, что задержанные чуть старше двадцати лет, оба - уроженцы Тенсберга. Мотивы предполагаемых осквернителей еще предстоит выяснить. Возможно, ранее они уже нарушали закон, а также имели сообщников.

К тому времени, как люди по традиции собрались возле монумента, чтобы отдать дань памяти соотечественников, убитых фанатиком Брейвиком, следы вандализма удалось убрать. Напомним, что Брейвик, восемь лет назад взорвавший бомбу в столице и расстрелявший летний молодежный лагерь норвежской Рабочей партии на Утейе, сейчас отбывает 21-летний тюремный срок, который, согласно законодательству страны, может неограниченно продлеваться по пятилеткам ввиду особой опасности преступника для общества. Сам он, не отрицая злодеяния, совершенного "по идеологическим соображениям", не признал за собой вины и не выразил раскаяния. Суд при этом счел его вменяемым. Брейвик, которому исполнилось 40, неоднократно жаловался на условия содержания в одиночной трехкомнатной камере с собственным кабинетом и спортзалом.