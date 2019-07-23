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23.07.2019 01:41
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen привезет в Россию новую модель Arteon

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Volkswagen Фото: Пресс-служба Volkswagen
Фото: Пресс-служба Volkswagen

Купеобразный лифтбек Volkswagen Arteon появится в России в 2020 году. Об этом сообщили представители марки в официальном аккаунте VW в Instagram.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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"Старт продаж Volkswagen Arteon запланирован в 2020 году. Пока мы просто подогреваем интерес [к этой модели]", - прокомментировали пост с фотографией новинки в Volkswagen. Отвечая на вопрос одного из пользователей, там добавили, что цены станут известны ближе к старту продаж.

Интересно, что Arteon, представленный на рынке еще в 2017 году, подходит уже к моменту планового обновления. Однако, какую именно версию немцы привезут в Россию через год, пока неизвестно.

Напомним, Arteon сменил в линейке компании купеобразный седан Passat CC. Как и классический Passat восьмого поколения, лифтбек построен на модульной платформе MQB. У обеих машин унифицирована не только "тележка", но и архитектура салона.

Фото: "Авто.ру"
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В Европе машину оснащают турбированными моторами 2.0 - бензиновыми на 190 и 272 л.с. и дизельными на те же 190 и 240 л.с. Все они работают с преселективным семиступенчатым "роботом" DSG.

В настоящий момент в российской линейке Volkswagen предложены седаны Polo и Passat, кроссоверы Tiguan, внедорожники Touareg и Terramont, хэтчбеки Polo. Кстати, обновленный Passat доберется до нашей страны в конце года. А прримерно в эти же сроки или даже в начале 2020-го в Россию вернется еще один седан Jetta.  

#Volkswagen