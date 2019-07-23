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23.07.2019 20:40
Рубрика: Власть

Володин: Прекращение войны в Донбассе зависит от новой Верховной рады

Текст: Татьяна Замахина

Обсуждать парламентские выборы на Украине рано - это стоит делать после того, как Верховная рада примет конкретные решения по урегулированию конфликта в Донбассе и выполнению минских соглашений. Таким мнением поделился в эфире телеканала "Россия-24" председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин рассказал, в каком случае ПАСЕ может столкнуться с новым кризисом

Он подчеркнул, что разрешение конфликта на юго-востоке Украины во многом зависит от Верховной рады, именно она может урегулировать статус Донецкой и Луганской народных республик.

Что касается прошедшей избирательной кампании на Украине, то выборы - "это сугубо внутреннее дело Украины, так же, как и Грузии, других стран, Америки", считает Володин.

- И вообще это то, во что никогда Россия не вмешивалась и не вмешивается. Это вопросы суверенного государства, формировать свою власть и дальше уже выстраивать отношения или не выстраивать отношения, - подчеркнул парламентарий.

Напомним, что внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 95,01% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,13%.

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
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Высказался Вячеслав Володин и о ситуации в Грузии. Ее властям, вместо того чтобы заниматься русофобией, он посоветовал думать о том, как заботиться о туристах. Он напомнил, что Россия входит в число стран первой тройки по количеству туристов в этой республике. И этот фактор, отметил спикер, нужно также учитывать при формировании риторики или конкретных действий в отношении России.

- Разве можно так относиться к стране, которая тебе помогает, которая перечисляет средства, туристы которой приезжают? Наоборот, нужно о них заботиться, нужно создавать комфорт, условия для того, чтобы приехали вновь, - считает глава нижней палаты.

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