Матвиенко: Антироссийская истерия в Грузии выгодна третьим силам

"Мы абсолютно уверены в том, что нагнетание антироссийской истерии в грузинском обществе на руку декструктивным и в этом смысле - глубоко антигрузинским - элементам, а также разного рода и третьим силам, цель которых, и не только на Кавказе, разделять и властвовать", - заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

По мнению спикера, происходящее похоже на тщательно спланированную провокацию. В подтверждение своих слов она привела высказывания бывшего заместителя министра обороны США Майкла Карпентера, который посетил Грузию незадолго до начала протестов и заявил по итогам своей поездки, что власти Грузии не вполне понимают последствия политики открытых дверей с Россией.

Матвиенко призвала граждан Грузии не поддаваться негативному внешнему влиянию в ущерб многовековой дружбе с Россией. Глава Совфеда напомнила, что Георгиевский трактат 1783 года, в силу которого Восточная Грузия перешла под протекторат России, был подписан перед лицом неминуемого захвата Картлийско-Кахетинского царства.

"Власти Грузии должны быть последовательными и дать решительный отпор разного рода провокаторам, действия которых дискредитируют саму Грузию в глазах международного сообщества, - сказала она. - Еще один обвал в российско-грузинских отношениях будет на совести не только тех, кто ставит себе такую задачу, но и тех, кто не смог предотвратить наихудшего сценария. История им этого не простит".

Глава международного комитета СФ Константин Косачев напомнил имена великих грузин и россиян с грузинскими корнями, которые внесли и вносят большой вклад в защиту отечества, развитие российской культуры - от Шота Руставели и Петра Багратиона до Олега Бастлашвили и Николая Цискаридзе. Сенатор подчеркнул, что Россия готова к гармоничным отношениям с Грузией, если этого захотят сами грузины. "Хотелось бы призвать здоровые силы в грузинском обществе преодолеть беду "поверхностного национализма", который ему навязывают", - сказал Косачев.

Его первый заместитель Владимир Джабаров считает, что президент Грузии Саломе Зурабишвили должна "принести свои официальные извинения России и нашему президенту как за свои русофобские высказывания, так и за мерзкий поступок тележурналиста "Рустави 2".

Комиссия СФ по предотвращению вмешательства во внутренние дела России завтра обсудит причины обострения отношений между Россией и Грузией с участием приглашенных экспертов, сообщил ее председатель Андрей Климов.