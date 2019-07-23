Все туристы задержанных рейсов Azur Air прибыли в Россию и Турцию

Благополучно вернулись в Россию и долетели до турецкой Антальи все туристы задержанных 22 июля рейсов. Об этом "Российской газете" сообщили в авиакомпании Azur Air.

Напомним, что в понедельник в турецкую Анталью из-за технической неисправности не смог вовремя улететь самолет авиакомпании Azur Air. В середине дня часть пассажиров была направлена за счет компании в аэропорт Внуково, откуда они должны были вылететь в Анталью другим рейсом примерно в 19.00. Но, как уточнили "РГ" в диспетчерской службе аэропорта, в итоге самолет улетел только в 20:27.

Другая часть пассажиров отправилась на отдых из Шереметьево. Им, правда, тоже пришлось ждать до вечера. В Анталье же порядка 500 человек ждали задержавшийся в Москве чартер, чтобы вернуться домой. В результате все пассажиры Azur Air, ожидавшие вылета в Турции, вернулись домой на трех рейсах авиакомпании. Все они прилетели во Внуково.

По информации самой авиакомпании Azur Air, в июне регулярность их рейсов составила 98 процентов, в июле - показатели аналогичные. Компания является крупнейшим чартерным перевозчиком, выполняя в месяц около 2500 рейсов. Случаи задержки рейсов носят единичный характер.