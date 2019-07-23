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23.07.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Выборы на Украине: какой реакции ждать от курсов валют

Текст: Георгий Панин
Ирина Ланис, финансовый аналитик компании "ФинИст", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Несмотря на оживление вокруг парламентских выборов на Украине, отечественная валюта и инвесторы решили остаться по отношению к этому событию с "покер фэйс" (без эмоций).

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
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В данной позиции есть определенная логика. Игнорирование таких ключевых событий вполне оправдано, особенно если соседи не играют более ключевой роли в экономике нашей страны.

Так что начало недели выдалось более чем спокойным. В понедельник весь день рубль торговался в абсолютно горизонтальном диапазоне, консолидируясь у котировки в 63 рубля за американский доллар.

Подобное затишье для отечественной валюты может затянуться вплоть до четверга. Поскольку на текущий момент наблюдается своеобразный штиль на фундаментальном фоне, который мог бы спровоцировать волатильность и сильные движения рубля по отношению к американскому доллару и евро.

Чуть более интересную ситуацию мы можем увидеть, взглянув на пару отечественной валюты и европейской. Несмотря на полное отсутствие внешних факторов и затишье валютного рынка, в котором даже крупные капиталы затаились в ожидании конца недели, евро к рублю начинает немного отыгрывать свои позиции, нацелившись к росту до 70,85-70,90 рубля за евро к концу вторника. Однако ожидать какого-то сильного роста не стоит, поскольку евро все еще находится под давлением общего фундаментального фона.

Фото: iStock
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Наибольший интерес представляет все же конец недели, который порадует нас двумя событиями. Первое из них состоится в четверг и расскажет о динамике международных резервов ЦБ РФ в американской валюте с учетом наращивания долларовых резервов на протяжении всего этого года. Вполне оправдано ожидание по увеличению объема в текущих данных, что может принести нам определенное оживление и рост американской валюты по отношению к российскому рублю, так как инвесторов может подстегнуть активный спрос на американскую валюту со стороны России.

Еще одним фактором, на котором сконцентрировано все внимание текущей недели, - решение по процентной ставке ЦБ РФ. Несмотря на то, что поводу результатов июльского решения конценсус-прогноз остается на ожидании сохранения текущих цифр, все еще есть небольшой шанс на снижение показателя на 25 базисных пунктов.

Такое решение может стать главным драйвером падения отечественной валюты по отношению к американскому доллару и краткосрочно притормозить продолжительное снижение европейской валюты.

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