На острове Мэн найдено бесподобное украшение возрастом 4000 лет

Археологическая миссия исследовательского проекта Round Mounds of the Isle of Man при раскопках на западе острова Мэн обнаружила уникальное ювелирное украшение, возраст которого составляет около четырех тысяч лет.

Как сообщает BBC News, в экспедиции приняли участие более 40 экспертов и студенты из двух британских университетов. Раскопки проводятся на западе острова Мэн, расположенного в Ирландском море.

Там находится множество древних курганов. При изучении одного из них исследователи обнаружили впечатляюще, по их словам, ожерелье возрастом около 4000 лет.

Это ювелирное украшение состояло из 122 звеньев, "причудливо" украшенных бусинами размером от одного до пяти сантиметров. Ничего подобного в этих местах ранее не находили. Артефакт отправлен в лабораторию - с бусин еще предстоит осторожно снять налет.

Ученые считают, что ожерелье имело форму полумесяца и состояло из нескольких отдельных нитей. По словам соавтора исследования Рейчел Креллин из Лестерского университета, это украшение было "бесспорно красивым".

Впрочем, еще большей ценностью археологи называют само захоронение, в котором был найден артефакт. Изучение могилы только началось, но ученые уже заявили, что ее удастся "связать с историей Великобритании и Ирландии".

Добавим, что ожерелье находилось в захоронении на глубине около двух метров. Оно оказалось очень хрупким, однако после реставрации его планируется на некоторое время выставить напоказ.