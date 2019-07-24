Эксперты уличили СБУ в монтаже записей по делу MH17

Специалисты уличили Службу безопасности Украины (СБУ) в подделке аудиозаписей по делу о крушении рейса MH17. Такие выводы содержатся в документальном фильме "MH17 - Call for Justice" ("Призыв к правосудию" - "РГ"). Ленту подготовил голландский режиссер Макс ван дер Верфф, ведущий собственное расследование причин катастрофы самолета, который потерпел крушение на востоке Украины в 2014 году. Фильм, в частности, опубликован на YouTube .

Старший следователь по цифровой экспертизе малайзийской фирмы OG IT Forensic Services Акаш Розен утверждает, что аудиозаписи переговоров по делу, предоставленные СБУ, подвергались монтажу, на что указывает разный уровень шума в разных фрагментах и отсутствие ряда частей. Другой специалист, немец Норман Риттер, соглашается с этим выводом, полагая, что было совершено по меньшей мере девять правок.

Речь об аудиозаписях, которые ранее представила Совместная следственная группа (ССГ), работающая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. ССГ продвигает собственную версию, возлагающую ответственность за крушение на Россию. В Москве заявляли, что передавали ССГ данные, указывающие на вину украинских военных, но эти материалы были проигнорированы следствием.

В фильме продемонстрированы фрагменты интервью премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада, который упрекнул Австралию, Нидерланды и США в нежелании установить истину, поскольку они заранее решили возложить вину на Россию.

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.