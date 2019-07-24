Европейские трейдеры заявили о подрыве газового партнерства с Украиной

Европейская федерация энерготрейдеров назвала Украину угрозой газовому партнерству. Долги "Укртрансгаза" (около 160 миллионов долларов) за газ, предназначенный для технических нужд, вызывают тревогу у партнеров и ставят под сомнение надежность поставок голубого топлива.

Ситуация названа "деликатной" и "вызывающей беспокойство", передают опубликовавшие письмо трейдеров "Украинские новости". Ее последствием может стать снижение готовности участников международного рынка инвестировать в украинскую энергетику, перебои с транспортировкой газа через территорию Украины.

Европейская Федерация Энерготрейдеров объединяет более 100 компаний-энерготрейдеров из 27 стран Европы.

Ранее дочка "Нафтогаза Украины" - компания "Укртрансгаз" - признала, что в стране может сложиться "критическая ситуация" в связи с острой нехваткой запасов голубого топлива. Причиной кризиса стали несвоевременные расчеты с контрагентами по действующим договорам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд и огромный долг компании перед поставщиками. Он уже послужил причиной срыва двенадцати аукционов.

Бывший министр экономики страны Виктор Суслов заявлял, что в случае утраты транзита российского газа Украине грозит техногенная катастрофа, призвав Киев ответственно подойти к переговорам с Россией.