Видео: В шумерском городе Ур раскопали "идеальный" древний объект

Археологический миссия Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана раскопала в древнем шумерском городе Ур остатки гигантского по тем временам здания, состоявшего из 17-ти комнат и оснащенного "современными" удобствами.

Отчет об открытии опубликован на сайте университета. Ученые провели раскопки в Уре, важном торговом центре Месопотамии второго тысячелетия до нашей эры, и получили новые данные о жизни местного населения.

Так, исследователи обнаружили остатки дома на краю города. Это вместительное жилище состояло из 17-ти комнат. Оно принадлежало главному жрецу второго по важности храма Ура, вероятно, члену городской элиты.

Это здание было построено около 1835 года до нашей эры. Кстати, Ур прекратил свое существование примерно к 1720 году до нашей эры. Рядом со зданием расположена сводчатая гробница, в которой находились останки 24 человек. Археологам, которых поразила точность планировки объекта, удалось даже восстановить внутренний интерьер.

"Это было очень внушительное здание, - говорит Адельгейд Отто, директор Института ближневосточной археологии. - Мы смогли определить назначение каждой из его комнат, и это дает нам очень подробную и точную картину того, как почти 4000 лет назад здесь жили люди. Хорошо сохранились даже кухня и ванная комната с туалетом и дренажной системой. С точки зрения гигиены, порядок здесь был идеальным".

Установить личность владельца удалось по найденным там же текстам на глиняных табличках и оттискам печатей. Они были расшифрованы специалистами по клинописи профессорами Домиником Шарпеном и Вальтером Саллабергером.

Хозяина роскошной виллы звали Син-Нада, и он был очень важной персоной в городе. Выяснилось, что его жена тоже была причастна к управлению храмом. Это доказывает, что в Уре женщины умели читать и писать.

Что касается останков, найденных в гробнице, то анализ показал, что это были здоровые люди, которые хорошо питались. Некоторые из них прожили 70 лет и больше.

Более детальное изучение должно показать, каков был их рацион питания, были ли они уроженцами Ура и связывали ли их кровные узы.