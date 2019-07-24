Китай отверг обвинения в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Пекин категорически отверг обвинения властей Южной Кореи в том, что военные самолеты России и Китая нарушили ее воздушное пространство над водами Японского моря. Официальный представитель китайского министерства обороны У Цянь в среду заявил журналистам, что патрулирование осуществлялось "в строгом соответствии с международными правовыми актами".

По его словам, пилоты дальней авиации ВКС России и военно-воздушных сил Китая, впервые проводившие совместное патрулировавшие в регионе, "не нарушали воздушного пространства других стран". Кроме того, эти маневры, как отметил У Цянь, не направлены против третьих государств.

Ранее аналогичные заявления сделало Министерство обороны России, где подчеркнули, что ракетоносцы Ту-95МС, принимавшие участие в миссии, находились над нейтральными водами Японии и не заходили в воздушное пространство Южной Кореи.

Инцидент произошел 23 июля, когда южнокорейские военные отправили свои самолеты для перехвата российской авиации, а затем обвинили Россию и Китай во вторжении в свою так называемую зону опознавания ПВО, которая как подчеркнули в Москве, не предусмотрена международными правилами и самопроизвольно установлена властями Республики Корея.