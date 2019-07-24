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Когда тетрис дороже GTA. В PlayStation Store новая распродажа

Текст:   Богдан Бобров
24.07.2019,  
15:20
Фото: PlayStation Фото: PlayStation
Фото: PlayStation

В фирменном онлайн-магазине PlayStation Store новая летняя распродажа. В этот раз представлено более 500 игр, а скидки доходят до 60 процентов.

На виртуальных полках представлены как новинки, так и хиты прошлых лет. Таким образом, складывается весьма забавная ситуация, когда, например, относительно свежий Tetris Effect за 1499 рублей стоит почти в два раза больше именитых Grand Theft Auto V или Horizon Zero Dawn.

Помимо этого, акция распространяется на множество DLC и Season Pass. По хорошей цене можно взять дополнения для таких игр, как "Человек-паук", Resident Evil 2, The Division 2, Dead by Daylight, Sims 4, Rainbow Six Siege и серии Assassin's Creed.

Участники программы PlayStation Plus могут рассчитывать на дополнительную скидку.

Для любителей жанра королевской битвы в Apex Legends и Fortnite действуют ограниченные предложения на специальные наборы и внутриигровую валюту.

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Распродажа продлится до 22 августа.

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