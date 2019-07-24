МИД поделился ожиданиями от назначения Джонсона на пост премьера

Москва не ожидает изменений в отношениях с Лондоном в связи с тем, что Борис Джонсон занял пост премьер-министра Великобритании. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

По оценкам дипломата, Джонсон принадлежит к команде, которая длительное время портила двусторонние отношения. Несмотря на визит политика в Москву в должности министра иностранных дел, эта линия остается неизменной. "Вероятно, такая тенденция сохранится до тех пор, пока в Великобритании не произойдут крупные изменения", - полагает Келин, слова которого цитирует РИА Новости.

Директор департамента МИД заметил также, что Джонсон не пользовался поддержкой многих депутатов даже в Консервативной партии. В этой связи нет уверенности в том, что правительство конверваторов обретет устойчивую поддержку среди населения и в парламенте. В этой связи эксперты не исключают проведения осенью всеобщих парламентских выборов.

Напомним, во вторник были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии. С большим преимуществом победу на них одержал бывший министр иностранных дел Борис Джонсон. Новый лидер консерваторов обещает решить проблему выхода Великобритании из ЕС до 31 октября 2019 года.