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24.07.2019 20:00
Рубрика: Власть

Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин в среду провел в Кремле встречу с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

Президент России Владимир Путин в среду провел в Кремле встречу с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

"Да, действительно, я встречался с Алмазбеком Шаршеновичем. Мы говорили о ситуации в регионе и в Кыргызстане", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналистов, была ли встреча.

Путин подчеркнул, что он "всегда открыт для контактов и с действующими коллегами, и с теми, кто оставил уже высшие должностные обязанности".

Фото: Темир Сыдыкбеков
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Напомним, экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в среду вылетел в Москву спецбортом с российской авиабазы в городе Кант. Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в его адрес, а 27-го лишил его неприкосновенности.

Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 годы.

"Моя позиция хорошо известная. И до него (до Атамбаева - прим. "РГ") я эту позицию тоже довел. Я считаю, что Кыргызстан, - а это наш союзник, близкое нам государство, - что Кыргызстан пережил уже несколько достаточно серьезных внутриполитических потрясений, если быть более точным, как минимум, два. И на этом, на мой взгляд, нужно остановиться именно в интересах народа Кыргызстана", - заявил Путин. По мнению российского президента, жители Киргизии должны сейчас объединиться вокруг действующего лидера Сооронбая Жээнбекова. "Страна нуждается в политической стабильности", - подчеркнул Путин.

По его словам, Россия намерена реализовать все планы сотрудничества с властями Киргизии.

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