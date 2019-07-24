Мосгорсуд увеличил штраф Ярмольнику за ДТП с автомобилем ФСО

Мосгорсуд рассмотрел иск к актеру и режиссеру Леониду Ярмольнику о выплате Федеральной службе охраны (ФСО) России 833 тысяч за ремонт спецавтомобиля, пострадавшего по его вине в ДТП.

Первоначально иск рассматривался в Хамовническом районном суде столицы, которому понадобилось несколько заседаний и шесть месяцев, чтобы вынести постановление по иску ФСО против Леонида Ярмольника.

Напомним, в октябре 2016 года по вине Ярмольника в аварии на Кутузовском проспекте столицы пострадали несколько автомашин, в том числе спецавтомобиль ФСО марки Mercedes-Benz, сумма ремонта которого составила более 1,2 миллиона рублей. Часть денег, а точнее 400 тысяч рублей, выплатила страховая компания. Остальная сумма была указана в иске. Актер предлагал представителям ведомства возместить 310 тысяч рублей вместо требуемых с него 833 тысяч. Истец на первом заседании суда отказался заключить с виновником аварии мировое соглашение по иску об испорченном авто.

Ярмольник был не согласен со стоимостью ремонта и объемом работ, отмечая, что машину чинили у официального дилера "на самой дорогой станции", что, по его мнению, "недопустимо для госорганизации". По его словам, туда "приезжают люди, которые не считают деньги в кармане".

После проведения экспертизы районный суд обязал Ярмольника возместить лишь 432 тысячи рублей.

Московский городской суд определил изменить решение Хамовнического районного суда. И принял решение взыскать с Ярмольника в счет возмещения ущерба 833 432,76 рубля. Кроме того актер обязан оплатить госпошлину - 11 534,33 рубля.