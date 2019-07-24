Новости

Ретроавтомобили перекроют 28 июля движение в центре Москвы 15:03
На Вологодчине прошел фестиваль "Лето в Кремле" 15:03
Хирурги московской больницы №52 проведут День открытых дверей 15:01
Вандалы в Кисловодске уничтожили барельеф Лермонтова 15:00
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи 14:53
Строительство Юго-Восточной хорды не затрагивает опасных экологических участков 14:44
В районе лагеря "Холдоми" ввели режим ЧС из-за гибели детей при пожаре 14:41
СМИ подсчитали, сколько Роналду зарабатывает в Instagram 14:38
Экс-глава Циолковского осужден за мошенничество 14:35
"Урал" начнет выпуск грузовиков с китайским "сердцем" 14:34
В Петербурге задержали мужчину, избившего восьмилетнего сына 14:33
Квентин Тарантино приедет в Москву 14:31
Зеленский потребовал уволить мэра Киева Кличко 14:25
В Рыбинске подростки жестоко избили сверстника и сняли это на видео 14:23
Под Калининградом главу отдела полиции задержали за миллионную взятку 14:21
Ученые: Скифы произошли от алтайских народов 14:20
Умер соратник Кена Кизи, писатель и сценарист Пол Красснер 14:19
Генетики нашли причину, по которой только люди страдают от инфаркта 14:15
Минск будет готовить кадры для экономики Узбекистана 14:03
В Москве обокрали актрису Елену Доронину 13:59
В Черкесске внук пойдет под суд за ограбление и убийство бабушки 13:57
Из Оренбуржья попытались вывезти в ОАЭ православную икону 13:55
В каких городах России можно погасить ипотеку за год 13:54
СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома 13:52
Чем покорит ІІ Минский фестиваль циркового искусства 13:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
24.07.2019 14:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-глава Циолковского осужден за мошенничество

Текст: Денис Передельский

Благовещенский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении теперь уже бывшего главы администрации ЗАТО Циолковский Николая Кохно, признав его виновным в совершении особо крупного мошенничества.

Как сообщает прокуратура Амурской области, чиновник в своих целях воспользовался служебной информацией. Он узнал, что ОАО "Российские космические системы" планирует провести переговоры на закупку комплекса работ по строительству здания своего представительства на космодроме Восточный.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Экс-помощнику полпреда в УрФО предъявили обвинение в госизмене

Далее экс-глава рассказал об этом руководителю одной из подрядных организаций и пообещал тому "обеспечить победу" на торгах. За свои услуги он потребовал денежное вознаграждение.

Как установили следствие и суд, на самом деле Кохно никак не мог повлиять на выбор победителя. Таким образом, он обманывал бизнесмена, поэтому дело было заведено по статье "Мошенничество".

Кстати, подрядчик поверил чиновнику и предложил расплатиться с ним однокомнатной квартирой в городе Благовещенске. Любопытно, что именно компания с которой связался Кохно, выиграла торги. Полагая, что в этом имеется заслуга чиновника, директор фирмы перечислил на его счет 2,2 миллиона рублей в качестве оплаты якобы оказанной услуги.

Обвиняемый вину в совершении преступления не признал и причиненный коммерсанту материальный ущерб в добровольном порядке не возместил.

Однако суд счел его вину доказанной. Кохно приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, по решению суда ему придется вернуть 2,2 миллиона рублей подрядчику.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Северо-Запад ДФО Амурская область Благовещенск Борьба с коррупцией Мэрские хроники
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посольство РФ опровергло сообщения об "извинениях" за инцидент с самолетом
Россиянам упростили въезд еще в одну страну
СК завел дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере "Холдоми"
Володин потребовал публичных извинений у президента Грузии в адрес РФ
Глава Росприроднадзора заявила об угрозе "экологического Чернобыля"