Экс-глава Циолковского осужден за мошенничество

Благовещенский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении теперь уже бывшего главы администрации ЗАТО Циолковский Николая Кохно, признав его виновным в совершении особо крупного мошенничества.

Как сообщает прокуратура Амурской области, чиновник в своих целях воспользовался служебной информацией. Он узнал, что ОАО "Российские космические системы" планирует провести переговоры на закупку комплекса работ по строительству здания своего представительства на космодроме Восточный.

Далее экс-глава рассказал об этом руководителю одной из подрядных организаций и пообещал тому "обеспечить победу" на торгах. За свои услуги он потребовал денежное вознаграждение.

Как установили следствие и суд, на самом деле Кохно никак не мог повлиять на выбор победителя. Таким образом, он обманывал бизнесмена, поэтому дело было заведено по статье "Мошенничество".

Кстати, подрядчик поверил чиновнику и предложил расплатиться с ним однокомнатной квартирой в городе Благовещенске. Любопытно, что именно компания с которой связался Кохно, выиграла торги. Полагая, что в этом имеется заслуга чиновника, директор фирмы перечислил на его счет 2,2 миллиона рублей в качестве оплаты якобы оказанной услуги.

Обвиняемый вину в совершении преступления не признал и причиненный коммерсанту материальный ущерб в добровольном порядке не возместил.

Однако суд счел его вину доказанной. Кохно приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, по решению суда ему придется вернуть 2,2 миллиона рублей подрядчику.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.