Петиция о награждении мальчика из лагеря "Холдоми" набрала тысячи голосов

На change.org появилась петиция о посмертном награждении званием "Героя Российской Федерации" мальчика, который, рискуя жизнью, пытался спасти других детей из горящих палаток в лагере на "Холдоми".

Напомним, в ночь на 23 июля в детском палаточном лагере в Хабаровском крае произошел пожар. Сгорели 20 палаток из 26, установленных на территории. В палаточном городке находились 189 детей. В результате пожара восемь человек пострадали, четыре ребенка погибли.

Один из них - десятилетний мальчик, бросившийся на помощь девочкам в горящей палатке и получивший страшные ожоги. Врачам не удалось спасти ребенка, сутки спустя он умер в реанимации.

Жительница Комсомольска-на-Амуре Анастасия Кагирова, создавшая обращение, написала: "Маленький мальчик, который взял на себя огромную ответственность... Спасибо огромнейшее родителям, которые воспитали такого сына. Он должен быть награжден званием "Героя Российской Федерации", к огромному сожалению, посмертно".

В комментариях пользователи Сети пишут: "…он хоть и маленький, но герой! Сделал то что, не сделали бы многие взрослые. Он был смелым", "Однозначно нужна эта награда . Родителям это слабое утешение ,но это память о том что сын погиб спасая чужие жизни".

Петицию подписали уже больше шести тысяч человек.