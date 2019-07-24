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24.07.2019 15:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Власти назвали некорректным сравнение иркутского химпрома с Чернобылем

Текст: Денис Передельский
Фото: Светлана Латынина/ТАСС Фото: Светлана Латынина/ТАСС
Фото: Светлана Латынина/ТАСС

Правительство Иркутской области ответило на тревожные заявления о существовании угрозы "второго Чернобыля" из-за ртутного загрязнения на промплощадке "Усольехимпрома".

Напомним, ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о необходимости скорейшего решения вопроса рекультивации промышленной площадки обанкроченного "Усольехимпрома" в Иркутской области. В противном случае страна может получить "экологический Чернобыль".

Фото: iStock
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Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, в Минприроды РФ уже направлены предложения по ликвидации ртутного загрязнения, которое вызывает опасения у экспертов. Местные власти считают некорректным сравнение с Чернобылем.

Сообщается, что отходы, расположенные на промплощадке, при отсутствии техногенного воздействия и природных стихийных катастроф опасности для людей не представляют.

"Не подлежит сомнению, что ООО "Усольехимпром" является объектом, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. - Однако отсутствие полномочий и законодательного права у субъекта РФ не позволяют организовать планомерную работу по ликвидации загрязнения промышленной площадки".

Дело в том, что эти участки находятся в федеральной собственности, а объекты на них - в частной. По словам регионального министра природных ресурсов и экологии Андрея Крючкова, областные власти предложили включить ликвидацию цеха ртутного электролиза в федеральный проект "Чистая страна" на 2019-2021 годы.

Кстати, этот цех официально был списан еще в 1998 году и на балансе "Усольехимпрома" никогда не числился. То есть это бесхозяйный объект на федеральной земле.

Ранее за счет средств областного бюджета была обследована территория цеха и прилегающие земли. Затем была разработана проектная документация по ликвидации ртутного загрязнения. Проект находится в Красноярском филиале ФАУ "Главгосэкспертиза России" на госэкспертизе.

Фото: Екатерина Призова\РГ
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Положительное экспертное заключение ожидается уже в августе 2019 года. Проект предусматривает полную ликвидацию цеха, вывоз отходов и рекультивацию земли. Работы займут три года, старт им дадут в 2020 году.

Эвакуация людей не потребуется, так как промышленная площадка "Усольехимпрома" изначально имеет санитарно-защитную зону. По словам Андрея Крючкова, даже после этого экологическая опасность останется очень серьезной. На комбинате насчитывается более 200 промобъектов.

"Все это, включая почво-грунты, грунтовые и подземные воды, пропитано высокотоксичными хлорорганическими загрязняющими веществами и тяжелыми металлами. Но даже это не дает права серьезным ученым на некорректные сравнения "Усольехимпрома" с Чернобылем", - подчеркивает Андрей Крючков.

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