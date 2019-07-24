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24.07.2019 10:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Коми восстановили движение поездов, где сошли с пути 23 вагона

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба УМЧС Республики Коми Фото: Пресс-служба УМЧС Республики Коми
Фото: Пресс-служба УМЧС Республики Коми

В Республике Коми восстановили движение поездов через станцию Керки, где сошли с рельсов 23 вагона с углем. Движение открыто по одному пути, сообщила пресс-служба Северной железной дороги.

Фото: Пресс-служба Свжд
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Напомним, ЧП произошло 22 июля ночью. Сильные ливни подмыли железнодорожное полотно, и с рельсов сошли 23 вагона грузового состава. Пассажиров поездов перевозили автобусами до следующих станций, откуда отправляли дальше по маршруту.

В течение 48 часов сотрудники, а они трудились круглосуточно, убрали вагоны, установили водопропускные трубы, возвели насыпь и уложили рельсы на один путь. После того, как специальная техника проверила его безопасность, открыли дорогу для пассажирских поездов. Они проследуют по специальному графику, чтобы сократить время задержки.

Железнодорожники восстанавливают второй и третий пути. На месте ЧП трудятся более 250 человек. Проводит проверку Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми
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