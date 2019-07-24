В ноябре заработает суперсервис по оформлению ДТП за 15 минут

Запуск суперсервиса сократит время на оформление ДТП до 15 минут и, как результат, количество связанных с авариями пробок на дорогах.

Проект разработан Банком России при поддержке Минкомсвязи РФ в рамках реализации федерального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика".

Суперсервис "Оформление европротокола онлайн" через портал госуслуги и мобильные приложения позволит гражданам самостоятельно, без участия сотрудников ГИБДД оформлять извещения о ДТП в электронном виде, а также получать результаты рассмотрения дистанционно.

Все данные (водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис) для извещения поступят из личного кабинета водителя, ему останется только проверить их правильность и загрузить фото с места происшествия.

В личном кабинете на портале госуслуг будет возможность хранить, использовать документы на автомобиль, страховые полисы, данные о ДТП, а также в "один клик" направлять Российскому союзу автостраховщиков и страховой компании документы для рассмотрения, получения необходимых статусов регистрации и других вопросов.

Пользователи также получат возможность онлайн-поиска страховой компании для заключения договора ОСАГО и КАСКО.

"В ноябре 2019 года суперсервис заработает в пилотных регионах: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, с середины следующего года - по всей стране", - уточнил замглавы Минкомсвязи РФ Максим Паршин.

Европротокол - процедура оформления аварии без вызова сотрудников ГИБДД. Водители на месте самостоятельно заполняют документы для получения выплаты по ОСАГО и разъезжаются.

В октябре извещение о ДТП в страховую компанию участники аварии смогут направлять через портал госуслуг, подписав простыми электронными подписями (комбинация из логина и пароля, подтверждающая личность отправителя). Банк России уже подготовил проект указаний, которыми в этой ситуации будут руководствоваться водители и страховщики.