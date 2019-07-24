Семье погибшего в Краснодаре росгвардейца передали орден Мужества

В Краснодаре семье младшего сержанта полиции Антона Даурского, погибшего при исполнении служебных обязанностей, вручили орден Мужества. Награду близким передал в руки первый заместитель командующего Южным округом войск национальной гвардии РФ генерал-майор Евгений Меркушин.

На церемонии вручения присутствовали мать, отец и сестра Антона Даурского и его напарник - прапорщик полиции Юрий Джадан, который также представлен к государственной награде.

"Вы воспитали настоящего мужчину. Вместе с напарником он ликвидировал нападавшего, не допустив жертв среди гражданского населения. Память об Антоне навсегда останется в наших сердцах. Защищая людей, он отдал самое дорогое - свою жизнь. Сотрудники ведомства всегда будут оказывать вам поддержку", - цитирует пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю слова генерал-майора Евгения Меркушина.

Напомним, 29 ноября 2018 года экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе Юрия Джадана и Антона Даурского патрулировал на улице Гагарина в Краснодаре. К полицейским подошел неизвестный и выстрелил в них из пистолета. Несмотря на полученные ранения, росгвардейцы ответным огнем ликвидировали бандита. Юрий Джадан с ранением руки был доставлен в больницу и вскоре пошел на поправку. Его напарник, младший сержант полиции Антон Даурский, получил тяжелое ранение в голову.

Врачи больше месяца боролись за его жизнь, однако пуля оказалась смертельной - 15 января росгвардеец скончался.