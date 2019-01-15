В Краснодаре скончался раненный в перестрелке сотрудник Росгвардии

В больнице Краснодара скончался 21-летний младший сержант полиции Антон Даурский, пострадавший 29 ноября 2018 года в ходе вооруженного нападения на патрульный автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по региону.

Напомним, в тот вечер экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Краснодаре на улице Гагарина. На правоохранителей напал неизвестный и открыл по ним стрельбу. Нападавшего уничтожили ответным огнем.

Тогда в ходе перестрелки двое росгвардейцев получили ранения. Прапорщика полиции, мужчину 1978 года рождения, доставили в больницу скорой медицинской помощи с повреждением предплечья. Его напарник - Антон Даурский 1997 года рождения - получил ранение в голову, был прооперирован, однако долгое время находился в тяжелом состоянии. Врачи до последнего момента боролись за его жизнь.

Как уже сообщалось, руководство Главного управления Росгвардии региона готовит документы с ходатайством поощрить сотрудников за грамотные и решительные действия при исполнении служебных обязанностей и недопущении пострадавших среди гражданского населения.