В Крыму установили причину отравления детей в лагере

В Крыму по результатам лабораторных исследований установлено, что причиной заболевания детей в детском оздоровительном лагере "Берег" стал патогенный стафилококк. По данным Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю, носителем стафилококка оказались сотрудники пищеблока.

Специалисты ведомства отметили, что несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками, нарушение санитарно-гигиенических требований на пищеблоке при приготовлении пищи привели к заболеванию детей острой кишечной инфекцией.

Как сообщалось ранее, десять детей из лагеря "Берег" были госпитализированы в алуштинскую больницу. Все дети уже выписаны из стационара. В связи с выявленными нарушениями, работа лагеря приостановлена.

Ранее в Крыму 51 ребенок из лагеря "Лучистый" (поселок Заозерное) был госпитализирован с признаками острого пищевого отравления. Причиной массового недомогания детей стал норовирус, также занесенный работниками пищеблока. Всех детей уже выписали из больницы и отправили домой в Татарстан.