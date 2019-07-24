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24.07.2019 01:57
Рубрика: В мире

США заявили о втором сбитом иранском дроне

Глава Центрального командования США Кеннет Маккензи заявил о втором сбитом над Ормузским проливом беспилотнике из Ирана. "Мы считаем, что успешно атаковали два дрона, может быть, и больше, но об этом нам неизвестно", - отметил Маккензи.

Фото: Evan Vucci/ AP
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Между тем, как информируют СМИ, второй дрон пропал с экрана радаров, но сведений о его падении у военных нет. "Могу сказать точно: один аппарат мы сбили, но могли подстрелить и второй", - отметил Маккензи каналу CBS.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что универсальный десантный корабль USS "Boxer" (LHD-4) уничтожил иранский беспилотник вблизи Персидского залива в целях самообороны, так как аппарат приблизился к нему на расстояние 900 метров. Он проигнорировал неоднократные предупреждения не приближаться к кораблю. Потерявший управление дрон упал в воду.

Тем не менее, иранские власти не подтвердили информацию о даже об одном сбитом в Ормузском проливе беспилотном летательном аппарате.

Напомним, месяц назад иранский Корпус стражей исламской революции объявил об уничтожении на юге страны американского беспилотного летательного аппарата. Дрон модификации RQ-4 Global Hawk был ликвидирован после пересечения воздушной границы республики на территории провинции Хормозган. Трамп назвал случившееся "большой ошибкой".

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