"Урал" начнет выпуск грузовиков с китайским "сердцем"

Миасский автогигант скоро расширит моторную линейку для своих грузовиков. "Урал" получил "Одобрение типа транспортного средства" (ОТТС) на установку газового двигателя Yuchai, которые предназначен для полноприводных грузовиков с колёсной формулой 6х6 - классического "Урал-4320" и его преемника "Урал Next". Соответствующий сертификат появился в базе "Росстандарта".

Под капотом "Уралов" разместится шестицилиндровый газовый мотор китайской фирмы Yuchai, который способен выдавать 245 л.с. мощности и 1350 Нм крутящего момента. Топливом для силового агрегата служит компримированный природный газ (КПГ).

К слову, на сегодняшний день современный грузовик "Урал Next" оснащается 330-сильным ЯМЗ-536 и 420-сильным ЯМЗ-653. Российские двигатели производства Ярославского моторного завода "Автодизель" агрегатируются коробкой передач ZF и выполнены в соответствии с требованиями экологического класса "Евро-5".

Напомним, в конце 2018 года автомобильный завод "Урал" начал выпуск дорожного грузовика "Урал Next" с колесной формулой 6х4. С выпуском "Урал Next 6х4" автогигант вошёл в новый для себя сегмент российского рынка, составил конкуренцию КамАЗу, и расширил экспортные возможности.

Ранее сообщалось о том, что "УралАЗ" расширит модельный ряд за счёт нового семейства дорожных (неполноприводных) грузовиков с бескапотной кабиной от MAN TGX. Это должно случиться в 2021 году.