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24.07.2019 01:06
Рубрика: Легковые авто

В Kia анонсировали продажи кроссовера Seltos в России

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Kia Фото: Пресс-служба Kia
Фото: Пресс-служба Kia

Продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos на глобальном рынке стартуют в третьем квартале 2019 года. В России эту многообещающую модель можно ждать уже в 2020-м. Об этом сообщила пресс-служба представительства корейского бренда.

При этом о локализации автомобиля в нашей стране речь пока не идет. Глобальную версию будут выпускать на корейском заводе в Гванчжу.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Напомним, Kia Seltos называют конкурентом бестселлера родственного бренда Hyundai. Однако, судя по первой официальной информации, новинка окажется более технологичной и дорогой.

"Мы стремились создать автомобиль, который мог бы соответствовать потребностям клиентов на рынках по всему миру. Seltos ориентирован на молодых, увлеченных современными технологиями и гаджетами покупателей. Его эффектный внешний вид и дизайн интерьера дополняется самыми передовыми технологическими решениями и системами безопасности", - заявил президент и гендиректор Kia Motors Corporation Хан Ву Пак.

Среди главных преимуществ новинки называются небывалый для сегмента B-SUV простор и комфорт для пассажиров. Этого удалось добиться за счет новой модульной платформы K2 и работы над компоновкой кузова. Длина автомобиля - 4 370 мм, при этом колесная база составляет 2 630 мм, а передний и задний свесы не превышают 850 мм. Показательно, что объем багажника у этого компакта почти равен 500 литрам.

Фото: Пресс-служба Suzuki
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Еще одна "фишка" - широкая линейка силовых установок. В ней и атмосферный 2.0 MPI, и два наддувных мотора 1.6 - бензиновый T-GDI и дизельный CRDi. Их отдача 149, 177 и 134 л.с. соответственно. Трансмиссия также на выбор - это либо преселективный "робот" 7DCT, либо новый вариатор IVT. Привод может быть передним и полным. А еще водитель получает систему выбора режимов движения Drive Mode Select.

Ну а с точки зрения использования различных интерактивных сервисов и интеллектуальных помощников Seltos грозит оставить конкурентов далеко позади. Впрочем, в компании не зря оговаривают: все характеристики и спецификации могут меняться в зависимости от конкретного рынка. А потому российским поклонникам марки лучше подождать с выводами относительно новинки до объявления региональной спецификации модели. По всей видимости, это может произойти уже в конце текущего года.

Салон Kia Seltos. Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia