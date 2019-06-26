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26.06.2019 19:36
Рубрика: Легковые авто

Kia показала салон нового кроссовера Seltos

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Маркетологи Kia, видимо, увидели резон в постепенном рассекречивании конкурента Hyundai Creta - кроссовера Seltos: сначала бесчисленные тизеры, потом официальная премьера с кучей недомолвок, за которой последовало полуофициальное раскрытие габаритов, и вот, наконец, корейцы добрались до первых официальных фото салона.

Фото: пресс-служба Renault
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На них можно детально рассмотреть комбинированную отделку, выполненную из высококачественных материалов. В дорогих версиях Kia Seltos будет представлен с кожаным салоном, креслами с вентиляцией, проекционным дисплеем, аудиосистемой Bose, камерой кругового обзора, мультимедийной системой с большим дисплеем диагональю 10.25 дюйма - такой же получил новый Kia XCeed.

Премьера Kia Seltos состоялась 20 июня 2019 года, кроссовер представили в индийском Дели, но умолчали о габаритах и мощности двигателей.

Позднее подтвердилось, что Seltos превосходит Hyundai Creta в габаритах. Напомним, в России Kia Seltos можно будет купить в 2020 году.

Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
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#Kia