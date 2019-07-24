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24.07.2019 18:50
Рубрика: Общество

Жуткая легенда о Первом крестовом походе оказалась правдой

Текст: Денис Передельский
Фото: University of North Carolina at Charlotte Фото: University of North Carolina at Charlotte
Фото: University of North Carolina at Charlotte

Ученые впервые получили археологические свидетельства ранее вызывавших сомнения средневековых легенд о Первом крестовом походе, в ходе которого европейские воины устроили настоящую резню и разграбление захваченного ими города Фатимидов.

Как сообщает EurekAlert, открытие совершила команда археологов из Университета Северной Каролины (США). Она уже более десяти лет занимается раскопками на иерусалимской горе Сион. Это священная земля, сражения на которой велись на протяжении трех тысячелетий.

Фото: Institute of Near Eastern Archaeology at LMU
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Археологи буквально снимали слой за слоем, находя все новые свидетельства значительных исторических событий. Очередной сезон преподнес сюрприз: он подтвердил легенды о Первом крестовом походе. В частности, о пятинедельной осаде, взятии и разграблении в июле 1099 года города, контролируемого Фатимидами - династией мусульманских халифов, а также о последовавшей затем резне местного населения.

В легендах утверждалось, что защитники вырыли вдоль южной стены города ров для защиты от осадных машин. До сих пор физически обнаружить его следы не удавалось.

В новом исследовании археологи описывают найденную ими канаву шириной 17 метров и глубиной четыре метра. Датирование показало, что она была выкопана в XI веке.

Установлено, что ров примыкал к стене города Фатимидов, которая находилась там же, где сейчас расположена стена у Сионских ворот. В канаве были найдены говорящие артефакты: наконечники стрел, бронзовые подвески крестоносцев, части мусульманских золотых украшений, которые, вероятно, были добычей завоевателей.

Возле рва археологи также раскопали поврежденное землетрясением сооружение, которое, предположительно, было разрушено незадолго до нападения крестоносцев. На полу этого здания также были обнаружены наконечники стрел, кресты и драгоценности.

"Это чрезвычайно важное открытие для исследователей крестовых походов, - говорит соавтор работы Рафи Льюис. - Теперь у нас есть не только остатки рва, о котором до сих пор мы знали только из неподтвержденных источников, но и следы самого сражения".

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